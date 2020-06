Atletas olímpicos congratulam-se com adoção da Declaração do Atleta pelo COP

A Comissão de Atletas Olímpicos (CAO) congratulou-se hoje com a adoção da Declaração do Atleta pelo Comité Olímpico de Portugal (COP), considerando tratar-se de um importante passo "no desenvolvimento de programas centrados nos atletas".