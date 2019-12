Atletas timorenses celebram primeira medalha nos Jogos do Sudeste Asiático

A jovem atleta, que acaba de completar 22 anos, obteve o bronze na categoria de -57 quilos, emocionando-se durante a cerimónia de entrega da medalha, depois da qual se declarou "orgulhosa" da conquista.



Antes de perder na meia-final para a atleta do Camboja Alisa Chhoueng, a timorense tinha batido a atleta de Myanmar Narry Kaung, por 34-32 nos quartos-de-final da categoria.



Já garantidas estão duas outras medalhas de bronze, para os boxistas José Barreto Quintas da Silva e Frederico Soares Sarmento, que serão entregues hoje depois das finais das suas categorias.



Quintas da Silva obteve o bronze depois de perder a semifinal com o tailandês Anmarti Yaodam, na categoria de peso-mosca (52 quilos) enquanto Sarmento obteve o bronze depois do combate com o vietnamita Hoang Dinh Truong, nos pesos-pesados (81 quilos).



A conquista das medalhas foi tão celebrada em Timor-Leste como nas Filipinas, onde desde o início da competição a população local tem vindo a apoiar destacadamente os atletas timorenses, os únicos que até domingo não tinham conquistado medalhas.



Cerca de 60 atletas integram a equipa de Timor-Leste que participa neste 30.ª edição dos Jogos do Sudeste Asiático, competição em que timorenses estão pela 9.ª vez.



A delegação timorense competirá, entre outras, nas modalidades de artes marciais, atletismo, boxe e ciclismo.



Futebol, halterofilismo, karaté, natação, taekwondo, ténis de mesa, tiro e voleibol são as restantes modalidades.



Timor-Leste acumulou nas oito primeiras participações três medalhas de ouro, cinco de prata e 21 de bronze.



A tabela de medalhas desta edição é liderada pelos anfitriões, com 112 de ouro, 86 de prata e 88 de bronze.