Atletismo Europeus. Portugal avança com ambição

Com 22 atletas, Portugal apresenta a maior delegação de sempre a Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, nesta 37.ª edição.





A maior delegação de sempre de atletas portugueses em Campeonatos Europeus de atletismo em pista coberta pode também ser a mais bem-sucedida, na edição que começa na quinta-feira e se prolonga até domingo, em Istambul.



A comitiva integra mais quatro atletas do que em Viena2002, e os triplistas Pedro Pablo Pichardo e Patrícia Mamona e a pesista Auriol Dongmo têm tudo para repetir o ouro de 2021 em Torun, na Polónia.



Mas há mais portugueses que apontam para um lugar entre os finalistas na Atakoy Arena, nomeadamente Arialis Gandulla, Jéssica Inchude, Isaac Nader e Marta Pen.







Pichardo é mesmo uma das grandes figuras dos Campeonatos, a par dos noruegueses Jakob Ingebrigtsen e Karsten Warholm, depois da renúncia do sueco Armand Duplantis, o "rei" da vara, que no último sábado voltou a bater o recorde mundial (6,22 metros).



Há dois anos, em Torun, Pichardo conquistou a primeira medalha como português, já depois de excelentes sucessos como cubano. Chega como campeão olímpico, mundial e europeu e sem rivais à altura, nesta fase do ano.



Bastaram os 17,12 metros com que venceu no Nacional de Clubes, na única vez que saltou esta época, para liderar a lista de 18 inscritos.