Atletismo Mundiais. Dongmo e marcha abrem participação lusa

Ana Cabecinha, recordista nacional dos 20 quilómetros marcha, Inês Henriques, campeã do mundo dos 50 em 2017, e Carolina Costa vão ser as primeiras atletas lusas a competirem na 18.ª edição dos Mundiais, em Eugene, nos Estados Unidos.O trio luso põe-se em marcha a partir das 13h10 locais (21h10 em Lisboa), com as 20.ª, 62.ª e 69.ª melhores marcas do ano na distância, antes de Dongmo, detentora da segunda melhor marca do ano, com os 20,43 metros que lhe valeram o título mundial em pista coberta - só superada pela norte-americana Chase Ealy (20,51) -, e Inchude, 22.ª da hierarquia, com 18,21, iniciarem a sua prestação.Dongmo e Inchude vão dispor, a partir das 17h05 locais (1h05 de sábado, em Lisboa), de três lançamentos, para assegurarem uma das 12 vagas na final, a disputar no sábado, às 18h25 (2h25 de domingo).Igual missão vai enfrentar Tsanko Arnaudov, 40.º do ano, com 20,43, na qualificação da mesma disciplina agendada para as 18h55 (2h55), depois de Marta Pen disputar as eliminatórias dos 1.500 metros, distância em que avançam para as semifinais as seis primeiras de cada uma das séries e as seis mais rápidas entre as restantes.Além dos 20 quilómetros marcha, feminino e masculino, na qual Portugal não está representado, o primeiro dia dos Mundiais vai contar ainda com a final dos 4x400 metros mistos, que encerra o programa, às 19h50 (3h50).