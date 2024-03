Atletismo Mundiais Jessica Inchude 10.ª no peso

Na luta pela sucessão da portuguesa Auriol Dongmo, campeã do mundo "indoor" em Belgrado2022, ausente de Glasgow2024 por lesão,, do Sporting, lançou o engenho a 18,04 metros, na sua terceira tentativa, depois de um nulo e ter iniciado a competição com 17,63.Inchude, quarta nos Europeus "indoor" Istambul2023, tinha de bater o seu recorde pessoal (18,67 desde 2022) para ficar entre as oito primeiras classificadas, e realizar mais três lançamentos, depois de a sueca Axelina Johansson ter sido a última apurada, com 18,68., do Benfica, concluiu a final direta com um arremesso a 17,35, também o terceiro e último, depois do arranque em 16,78 e de um lançamento inválido, quedando-se pelo 12.º posto de uma competição liderada pela alemã Yemisi Ogunleye (20,19).A estreante em Mundiais "indoor" tem como melhor marca pessoal os 18,49 metros alcançados em 2023.Os Campeonatos do Mundo de atletismo "indoor" arrancaram hoje na Emirates Arena, em Glasgow, e prolongam-se até domingo.Ainda hoje, voltam a competir João Coelho, que bateu o recorde nacional dos 400 metros na qualificação, e Omar Elkhatib, nas meias-finais da corrida de duas voltas à pista curta e estreiam-se Salomé Afonso e Isaac Nader, nas eliminatórias dos 1.500 metros.