Atletismo Mundiais. João Vieira chega à dúzia de presenças

”, afirmou João Vieira.Em entrevista à agência Lusa, o atleta do Sporting admitiu que as suas duas últimas grandes competições, nas quais foi quinto nos Jogos Olímpicos disputados em 2021 e vice-campeão do mundo, servem de motivação para enfrentar os 35 quilómetros marcha, em 24 de julho, o último dia dos Mundiais de Eugene, nos Estados Unidos, que arrancam na sexta-feira.”, recordou.Na memória ficam algumas palavras dos seus pares, como as do alemão Jonathan Hilbert, vice-campeão olímpico em Tóquio2020: “”.Antes, em Doha, João Vieira já se tinha tornado aos 43 anos o mais velho medalhado de sempre em campeonatos do mundo, numa prova disputada “sob condições horrendas”, com temperaturas muito elevadas, sintetizadas pelo marchador como “um inferno”, tornando-o como o último português com medalhas na competição.”, frisou.Depois desse feito, a sexta presença olímpica foi abrilhantada pelo quinto lugar na despedida dos 50 quilómetros marcha, seguida de uma operação à anca, em setembro do ano passado, cuja recuperação está completa, atestado pela obtenção do recorde nacional dos 35, em abril, com 02:33.23 horas.





Moral sempre em alta



Aos 46 anos, o marchador de Rio Maior vai disputar os seus 12.ºs Mundiais – estreou-se em 1999 –, isolando-se no ranking nacional, superando a conterrânea Susana Feitor, que conta 11 presenças, tendo conquistado, além da prata em Doha2019, o bronze, nos 20 quilómetros marcha, em Moscovo2013, após a desclassificação de Alexander Ivanov, por doping.



“Eu não posso ir para uns campeonatos do mundo a dizer que são os meus 12.ºs, vou para fazer o meu melhor e o meu melhor naquele dia. Esse é o meu objetivo, não olho para essa soma, porque para o ano talvez some os 13.ºs, em Budapeste – isso está no horizonte –, e já podia ter mais, porque recusei ir àquele que seria o primeiro, em 1997, em Atenas, por não achar que estava em condições físicas para representar o meu país. Isso é só o somatório de uma carreira de atleta e vou para lá para fazer o meu melhor”, salientou.



O vice-campeão do mundo dos 50 quilómetros marcha estará na estreia dos 35 em Mundiais no último dia dos campeonatos, em Eugene, no estado norte-americano do Oregon, juntamente com Rui Coelho, em 24 de julho, a partir das 6h15 locais (14h15 em Lisboa).