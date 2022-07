Atletismo Mundiais. Mariana Machado fica nas "meias" dos 5.000

A mais jovem atleta da delegação portuguesa a Eugene2022, com 21 anos, cumpriu a segunda meia-final da distância em 15.18,09 minutos, menos sete segundos do que a sua anterior melhor marca (15.25,87, já este ano), melhorando o recorde nacional de sub-23 – a anterior marca tinha 20 anos e era detida por Inês Monteiro (15.21,05).”, explicou a atleta do Sporting de Braga.O 12.º lugar na sua meia-final, vencida pela etíope Letesenbet Gidey, campeã do mundo dos 10.000 metros, em 14.52,27, deixou-a fora dos cinco lugares de apuramento direto, ficando também fora dos lugares de repescagem – a última foi a norte-americana Emily Infeld, em 15.00,98.Mas, aos 21 anos, e na esteia em grandes palcos, a filha de Albertina Machado, sétima nos 10.000 metros em Seul1988 e nos Mundiais Roma1987, subiu ao "top-10" da distância entre as portuguesas, só superada pela recordista nacional Fernanda Ribeiro (14.36,45) e pelas consagradas Jessica Augusto (14.37,07), Sara Moreira (14.54,71), Inês Monteiro (15.01,06), Albertina Dias (15.05,12), Aurora Cunha (15.06,96), Marina Bastos (15.07,29) e Dulce Félix (15.08,02).”, prosseguiu.Depois de ter chegado aos seus primeiros campeonatos do mundo com a 29.ª marca entre as inscritas, Mariana Machado destacou os proveitos obtidos.”, referiu.No último quilómetro, a benjamim da seleção portuguesa, que tal como o lançador do dardo Leandro Ramos nasceu já em 2000, conquistou três posições, para chegar ao 10.º lugar, depois de ter acelerado no início da prova.”, concluiu.