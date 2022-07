Atletismo Mundiais. Norah Jeruto vence 3.000 obstáculos

A final teve um desfecho curioso, já que nenhuma das três no pódio tinha medalhas internacionais em competições máximas (Jogos Olímpicos ou Mundiais), mas todas conseguiram novos recordes.A agora atleta cazaque ultrapassou as etíopes Werkuha Getachew e Mekides Abebe. Os 8.54,61 de Getachew são novo recorde da Etiópia e os 8.56,08 de Abede recorde pessoal.A grande derrotada foi a ugandesa Peruth Chemutai, campeã olímpica, apenas 10.ª na corrida.Fora da pista, ficou a saber-se que o campeão mundial dos 100 metros, Fred Kerley, não vai estar na estafeta 4x100 dos Estados Unidos, por lesão.Kerley magoou-se num quadríceps durante as semifinais dos 200 metros, na terça-feira, em que falhou o apuramento, com o que pareciam ser cãibras.