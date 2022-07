Atletismo Mundiais. Omanyala consegue visto para os EUA

”, afirmou Duncan Ayiemba, treinador do atleta.O anúncio do técnico surgiu horas depois do atleta, de 26 anos, ter anunciado que iria desistir de participar nos Mundiais, por não conseguir obter o visto necessário para viajar para os Estados Unidos.“Acabou. Não há nada que eu possa fazer. Este foi o dia mais longo de espera (na minha vida) e eu não gosto de esperar”, disse o atleta, depois de na quarta-feira de manhã ter anunciado nas redes sociais que ainda estava à espera do visto.Há poucas horas, Barnabas Korir, membro do comité executivo da Federação Queniana de Atletismo, informou que o organismo ainda estava a aguardar que a embaixada dos EUA emitisse vistos para um certo número de atletas, incluindo Omanyala.Nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no verão passado, foi o primeiro atleta do Quénia, um país conhecido pelos corredores de longa distância, a alcançar uma meia-final olímpica dos 100 metros.