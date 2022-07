Atletismo Mundiais. Pichardo prepara qualificação no triplo

Pichardo lidera o ranking mundial e detém a segunda melhor marca do ano (17,46 metros), que lhe valeu a medalha de prata nos campeonatos do mundo em pista coberta, em Belgrado, em março, atrás do cubano Lázaro Martínez (17,64).



A marca de qualificação direta para a final, agendada para sábado, a partir das 18h00 locais (2h00 de domingo), está fixada em 17,05 metros, sendo possível a repescagem para que sejam preenchidos os 12 lugares.



O início da qualificação está marcado para as 18h20 (2h20 de sexta-feira em Lisboa), com Pichardo, quarto nos Mundiais Doha2019, colocado no grupo A.