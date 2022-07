Atletismo Mundiais. Recorde de Duplantis na vara fecha competição

Mesmo no fecho do programa da 10.ª e última jornada destes campeonatos que decorreram em Eugene, Duplantis não gorou as expetativas e acrescentou um centímetro ao recorde.Aos 22 anos, parece cada vez mais claro que não há limites para Duplantis, filho de pai norte-americano e mãe sueca, que optou por competir pela Suécia.Acima de seis metros só estava ele em prova. Depois de um salto intermédio a 6,06, mandou a fasquia subir para recorde do mundo, que passou à segunda tentativa.A anterior marca também era dele, os 6,20 metros com que este ano se sagrou campeão do mundo em pista coberta, em Belgrado.Chistopher Nilsen, o melhor dos norte-americanos, e o filipino Ernest John Obiena passaram 5,94 e ficam com prata e bronze, respetivamente.