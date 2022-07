Atletismo Mundiais. Shericka Jackson e Lyles impressionam

Nos 200 metros femininos, a Jamaica não repetiu o triplo de medalhas do hectómetro, mas em contrapartida viu Shericka Jackson fazer a melhor marca, até ao momento, destes campeonatos que decorrem até domingo em Eugene, no estado norte-americano do Oregon.



Com 21,45 segundos (vento de 0,6 m/s), bateu o recorde da Jamaica e colocou-se como a segunda mais rápida de sempre, a 11 centésimos do recorde mundial da norte-americana Florence Griffith-Joyner (21,34 em 1988).



A vice-campeã dos 100 metros é já a grande figura dos campeonatos, podendo estender a sua coleção de medalhas com as estafetas de 4x100 e 4x400 metros.



Em segundo ficou a sua compatriota Shelly-Ann Fraser-Pryce (21,81), vencedora do hectómetro no domingo.



Desta vez, a Jamaica não dominou por completo o pódio, já que a campeã olímpica, Elaine Thompson-Herah, se ficou pelo sétimo lugar.



O pódio fechou com a campeã de Doha2019, a britânica Dina Asher-Smith, a reforçar a candidatura ao título europeu, em agosto.



Noah Lyles entre os mais rápidos



Derrotado nos Jogos Olímpicos, o campeão dos 200 metros na anterior edição dos Mundiais voltou com um novo recorde.



Noah Lyles é agora o terceiro mais rápido da história nos 200 metros, com 19,31, que retiram Michael Johnson da lista de recordistas norte-americanos.



A exemplo da vencedora da prova feminina, Lyles ficou a 11 centésimos do recorde do mundo, que está na posse do jamaicano Usain Bolt.



Lyles encabeçou nova tripla dos Estados Unidos no pódio, bem à frente de Kenneth Bednarek e Erriyon Knighton, atleta ainda júnior, de 18 anos.



Nas semifinais de 5.000 metros, quem deu nas vistas foi o guatemalteco Luís Grijalva, que foi para a frente da corrida e garantiu o apuramento.



O norueguês Jakob Ingebrigtsen. recordista europeu, e o norte-americano Grant Fischer, bem como o canadiano Mohamed Ahmed, também passaram e prometem disputar a final com os melhores africanos da Etiópia, Quénia e Uganda.