Atletismo Mundiais. Trio feminino estreia 35 kms marcha

O trio de portuguesas entra em competição às 6h15 locais (14h15 em Lisboa), na estreia da distância em campeonatos do mundo, depois da extinção dos 50 quilómetros marcha, disputados pela última vez nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 e só no masculino.Inês Henriques cumpre a sua 10.ª presença em Mundiais, depois de já ter sido 35.ª nos 20 quilómetros nesta edição, tendo igualado a alemã Franca Dietzsch e a romena Nicoleta Grasu no segundo lugar das atletas com mais participações – uma lista liderada pela sua conterrânea Susana Feitor, com 11.A marchadora de Rio Maior, de 42 anos, tem 2:45.51 horas como recorde pessoal na distância, obtido em 2018, e 2:54.46 como melhor tempo do ano.Vitória Oliveira, bicampeã nacional da distância, de 29 anos, tem como melhor marca 2:56,55, enquanto Sandra Silva, tetracampeã lusa dos 50, de 46, tem 3:19.47, registos alcançados já em 2022.A hierarquia mundial do ano desta distância é liderada pela chinesa Shijie Qieyang, bronze nos 20, no primeiro dia dia dos campeonatos, com 2:43.06, menos 13 segundos do que a peruana Kimberly García León, que se sagrou campeã do mundo.