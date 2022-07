Atletismo Mundiais. Vera eliminada nos 400 barreiras

Ao partir com o sexto melhor tempo do ano da quinta e última série, a barreirista natural de Vila Franca de Xira correu de fora, na pista oito, e não confirmou a posição, terminando no sétimo e último lugar, em 56,79 segundos.



A marca, a 42 centésimos de segundo do seu melhor registo de 2022, foi insuficiente para a barreirista do Sporting, que regressou aos campeonatos do mundo, 11 anos depois, estar entre as 24 semifinalistas - a repescagem ficou pelos 56,09 alcançados pela italiana Linda Olivieri.



Vera Barbosa termina no 30.º lugar a competição em Eugene2022, para a qual se qualificou com a 40.ª posição do ranking mundial, detendo a 36.ª marca do ano.



O 24.º lugar obtido em Daegu2011 continua a ser o melhor resultado português na prova, em que Vera Barbosa é a recordista nacional, com os 55,22 que estabeleceu nos Jogos Olímpicos Londres2012, quando chegou às semifinais. Depois, esteve no Rio2016, sem superar as eliminatórias.



A neerlandesa Femke Bol, vencedora da Liga de Diamante de 2021 e medalha de bronze em Tóquio2020, foi a mais rápida da qualificação, em 53,90 segundos, à frente das norte-americanas Sydney McLaughlin e Dalilah Muhammad, campeãs olímpica e mundial, respetivamente, com 53,95 e 54,45.