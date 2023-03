Atletismo/Europeus. Carlos Nascimento deixou tudo nas semifinais dos 60 metros

O velocista do Sporting, de 28 anos, quinto classificado nos Europeus Torun2021, terminou a terceira e última série das semifinais no sétimo e penúltimo lugar, em 6,71 segundos, o 20.º tempo entre os presentes.



“Saio de cabeça erguida porque dei tudo o que tinha, não foi o melhor resultado, mas não saio com a sensação de que podia fazer muito melhor. Na verdade, fiz o melhor que podia, dentro das circunstâncias que tinha”, assegurou Carlos Nascimento, que tem como melhor registo do ano 6,69.



O atleta natural de Matosinhos necessitava de melhorar o seu recorde pessoal, de 6,63, alcançado em 2016, para repetir a presença na final de um Europeu ‘indoor’, depois de ter sido quinto há dois anos – o último repescado foi o polaco Dominik Kopec, com 6,59.



“Não foi nada de especial, essa é a verdade. Saio um pouco triste pelo resultado em si. Não tanto pela qualificação, porque sabia que ia ser muito complicado. Nem com o recorde pessoal igualado conseguiria passar, tinha de o bater com alguma margem”, reconheceu.



A correr na “ingrata” pista um, quase sem referências na corrida, lamentou que o seu desempenho na semifinal tenha ficado aquém do resto da época.



“Sabia que ia ser uma corrida difícil, mas saio triste porque a corrida não foi nada de especial. Fiz 6,71 que não me agrada e que não simboliza o que tenho vindo a fazer nesta época em pista coberta, mas as provas são mesmo assim. Agora, é levantar a cabeça e começar a preparar o ar livre”, prometeu.



O italiano Marcell Jacobs, detentor do título europeu e mundial ‘indoor’ e medalha de ouro nos 100 metro em Tóquio200, qualificou-se para a final dos 60 metros com o segundo tempo das semifinais, em 6,52, ao ser batido pelo seu compatriota Samuele Ceccarelli, por cinco centésimos.



Os oito homens mais rápidos em Istambul2023 vão disputar o título europeu na corrida que encerra o dia de hoje, às 20:55 locais (17:55 em Lisboa).



Francis Obikwelu sagrou-se campeão europeu da distância em Paris2011, quando estabeleceu o recorde nacional em 6,53 segundos.