Atletismo/Europeus: Carlos Nascimento na final dos 60 metros

Em Torun, Polónia, Nascimento esteve em muito bom plano, com apuramento direto na primeira ronda, em 6,68, para depois correr em 6,62 numa das semifinais, o que lhe deu a repescagem por tempos, para a final de mais logo, às 19:58.



Correndo na terceira e última semifinal, superou-se e chegou em quarto lugar, com o seu melhor registo de sempre. A série foi a mais rápida das três e isso permitiu que fosse repescado.



A passagem à final e o recorde pessoal, por um centésimo, fazem com que esta seja, desde já, a segunda melhor prestação de um velocista luso em Europeus 'indoor', logo atrás de Francis Obikwelu, que foi campeão em Paris, em 2011.