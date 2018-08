Atletismo/Europeus: Dia Q já com portugueses

Lusa Comentários 05 Ago, 2018, 20:49 | Outras Modalidades

No recinto onde decorrem a maioria das provas até 12 de agosto, estarão em ação muitos velocistas, também portugueses, para cumprir uma primeira ronda de corridas de qualificação para as meias-finais de diversas disciplinas, fase de que estão dispensados os 12 melhores do 'ranking' em cada prova.



Na qualificação está Carlos Nascimento, que se apresenta em Berlim como melhor português do ano nos 100 metros, com um recorde pessoal de 10,13 segundos, e que sente alguma injustiça com a inovação introduzida.



"É uma medida injusta para quem tem de correr mais uma vez. Para os que conseguiram esse apuramento, será justo porque têm um nível superior", disse à Lusa o atleta do Sporting, afirmando que o sistema impede alguns dos favoritos de terem erros na primeira ronda, "onde há mais ansiedade".



Nascimento pretende ultrapassar a qualificação, dando continuidade às prestações que teve nos outros escalões, nos juniores e nos sub-23, "tentando ir o mais longe possível, aproveitando ao máximo um ano que tem sido espetacular".



Para além de Carlos Nascimento, correrão nesta ronda inicial Yazaldes Nascimento, que só na parte final da época conseguiu treinar e competir sem problemas, e José Pedro Lopes, uma das revelações da velocidade este ano.



Nos 400 metros barreiras estreia-se Diogo Mestre que busca uma prova de feição que o possa ajudar a baixar dos 50 segundos ainda esta época.



Em termos femininos, Lorene Bazolo estará na primeira ronda dos 100 metros. A atleta do Sporting, que recentemente conseguiu a sua melhor marca deste ano, tem aspirações a chegar às meias-finais "apesar de ter tido um contratempo durante a preparação".



"(Foi) uma lesão que me impediu de treinar como queria, mas que depois de ultrapassada me deixa confiante em procurar fazer melhor do que consegui (há dois anos, em Amesterdão)", acrescentou.



O outro palco berlinense para o atletismo é no centro da cidade, onde decorrerá a qualificação para o lançamento do peso, com os portugueses Tsanko Arnaudov, que defenderá a medalha de bronze conquistada em Amesterdão, em 2016, e Francisco Belo, que surgiu mais forte no final da época depois de ter recomeçado a treinar muito mais tarde, após uma cirurgia.



"Competir no centro da cidade deixa-nos com outro sentimento. Sentimos mais a adrenalina e podemos olhar nos olhos os espetadores, que estão ali próximo a puxar por nós. Já competi várias vezes em provas assim, em cidades mais pequenas, mas acredito que tudo será encarado da mesma maneira, a fazer o melhor para chegar à final", afirmou Tsanko.







Programa dos portugueses na segunda-feira, 06 de agosto (horas de Lisboa:



15:36 100 m (M), qualYazaldes Nascimento (série 2)



15:42 100 m (M), qualJosé Pedro Lopes (série 3)



15:54 100 m (M), qualCarlos Nascimento (série 5)



16:19 400 m bar (M), qualDiogo Mestre (série 3)



16:35 Peso (M), qualFrancisco Belo (grupo A)



17:51 100 m (F), qualLorene Bazolo (série 2)



17:55 Peso (M), qualTsanko Arnaudov (grupo B)