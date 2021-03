Atletismo/Europeus: Jakob Ingerbritsen foi a grande figura em Torun

O mais jovem dos irmãos Ingerbritsen, de 20 anos e 168 dias apenas, dominou hoje na perfeição a final dos 3.000 metros, defendendo o título de há dois anos, sem dar sinal de ser já a quarta corrida que disputava em quatro dias consecutivos.



Em dois anos, prossegue a fulgurante carreira e chega a cinco medalhas de ouro em Europeus, além do recorde europeu de 1.500 metros.



Quem aproveitou bem a ausência da Rússia, ainda suspensa a nível internacional, foram os quatrocentistas dos Países Baixos, tanto os homens, como as mulheres, vencedores das estafetas de 4x400 metros.



Esses títulos, que se juntaram hoje ao esperado ouro de Nadine Visser, nos 60 metros barreiras, catapultaram o 'país das túlipas' para o topo do quadro de medalhas, com quatro vitórias nos campeonatos.



O único país com três títulos foi Portugal, que hoje também teve um dia para recordar, com as vitórias de Patrícia Mamona e Pedro Pichardo, no triplo salto.



No salto com vara, o sueco Armand Duplantis, recordista mundial, fez o que se esperava dele e ganhou a prova com facilidade. Depois, 'atacou’ o recorde do mundo, mas sem sucesso.



Também não houve surpresas no salto em altura feminino, em que triunfou a ucraniana Yaroslava Mahuchikh, grande favorita, nem sequer no heptatlo, superado com sucesso total pelo francês Kevin Meyer, recordista mundial das provas combinadas.



Em fim de programa, o atletismo gaulês teve outra vitória, nos 60 metros barreiras, através de Wilhem Belocian.



O país anfitrião, depois da tristeza de ver a sua estrela da velocidade, Ewa Swoboda, ser impedida de alinhar nos 60 metros, por estar infetada com o novo coronavírus, e de ver Marcin Lewandowski ser derrotado por Jakob Ingerbritsen, teve, finalmente, razões para sorrir, com a vitória de Patrik Dobek, nos 800 metros.



Nos 800 metros femininos, ganhou a júnior britânica Keely Hodgkinson, enquanto que a nova 'rainha' europeia da velocidade é a suíça Ajla del Ponte, campeã dos 60 metros.