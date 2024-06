Atletismo/Europeus: Portugal sexto na estafeta masculina 4x400 com novo recorde

Este foi o melhor resultado de sempre de Portugal nesta prova, depois do 10.º lugar em Munique2022, com menos dois centésimos de segundo do que os 03.01.91 conseguidos na qualificação, na terça-feira.



A Bélgica conquistou a medalha de ouro, com o tempo de 2.59.84 minutos, melhor marca europeia do ano, à frente da Itália (3.00.81 minutos), segunda classificada, e da Alemanha (3.00.82), terceira.