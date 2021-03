Atletismo/Europeus: Setor dos saltos já rendeu 10 medalhas a Portugal

Juntando estes triunfos ao ouro de Auriol Dongmo no lançamento do peso, na sexta-feira, o historial luso chega às 26 medalhas já conquistadas, a maioria de ouro.



A melhor prestação de sempre - nunca Portugal tivera três triunfos - reforça a maioria de medalhas de ouro, que passa a 15, contra nove de prata e somente duas de bronze.



O meio-fundo curto (800, 1.500 e 3.000 metros) ainda domina, com 13 medalhas, seguido pelos saltos, que chega às 10. Uma medalha apenas para a velocidade, com Francis Obikwelu, uma para as provas combinadas, através de Naide Gomes, e uma para os lançamentos, com Dongmo.



O único atleta português com três títulos continentais é Rui Silva, mais um do que Fernanda Ribeiro, enquanto Nelson Évora e Naide Gomes contribuem com dois cada para o total luso de ouro.



Estes quatro atletas e Carla Sacramento são os mais medalhados de sempre nesta competição, assegurando mais de 70% dos pódios a que Portugal chegou: Rui Silva e Naide Gomes com quatro cada, Carla Sacramento, Nelson Évora e Fernanda Ribeiro com três.



Sara Moreira e Patrícia Mamona, com duas medalhas, João Campos, Carlos Calado, Francis Obikwelu, Auriol Dongmo e Pedro Pichardo completam a lista de 12 atletas que já trouxeram para Portugal medalhas em Campeonatos da Europa em pista coberta.



Em 1990 há ainda a registar a conquista de uma medalha de bronze no triplo salto feminino, através de Ana Oliveira, mas a prova era de exibição, porque a modalidade ainda não fazia parte do calendário oficial para as mulheres.