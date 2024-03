Atletismo/Mundiais: Estafeta feminina bate recorde nacional apesar de falhar final

Após a estafeta masculina fixar a melhor marca nacional com apuramento para a final, a equipa formada por Fatoumata Diallo, Carina Vanessa, Cátia Azevedo e Vera Barbosa concluiu a sua eliminatória em 03.31,93 minutos e retirou mais de três segundos ao anterior recorde, de 03.35,43 minutos, fixado nos Mundiais de Birmingham, por Filipa Martins, Vera Barbosa, Miriam Tavares e Cátia Azevedo.



O tempo realizado foi, contudo, insuficiente para garantir o acesso à final marcada para as 20:30, já que a estafeta portuguesa se classificou no quinto e último lugar da segunda eliminatória, atrás das equipas do Reino Unido, primeira classificada, da Jamaica, da República Checa e da Polónia.



Portugal ocupou sempre a última posição no momento da entrega do testemunho, com Cátia Azevedo, a terceira velocista a competir, a realizar o melhor tempo setorial, de 52,08 segundos, seguida por Vera Barbosa (53,21), Carina Vanessa (53,24) e Fatoumata Diallo (53,40).



A final inclui as duas primeiras classificadas de cada eliminatória, no caso os Países Baixos, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Jamaica, bem como as duas seleções mais rápidas nos lugares seguintes, a Bélgica e a Irlanda.



No dia em termina a 19.ª edição dos Mundiais ‘indoor’ de atletismo, Portugal vai estar representado pela estafeta masculina de 4x400 metros na final agendada para as 20:15, por Isaac Nader, na final masculina dos 1.500 metros, às 21:30, e por Salomé Afonso, na final feminina dos 1.500 metros, às 21:45.