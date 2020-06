Audiência do TAS para reintegração da Rússia adiada para novembro

A audiência do Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) para confirmar, ou não, a exclusão de quatro anos da Rússia de todas as competições internacionais, decretada em finais do ano passado pela Agência Mundial Antidopagem (AMA), foi adiada para novembro.