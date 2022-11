Auger-Aliassime derrota Nadal e complica contas do espanhol nas ATP Finals

No reencontro depois da grande batalha nos oitavos de final de Roland Garros, 'major' que Nadal viria a ganhar pela 14.ª vez para ampliar o seu recorde de cetros do 'Grand Slam' (22), o canadiano beneficiou de uma performance desluzida do primeiro cabeça de série, para conquistar o primeiro triunfo frente ao maiorquino, por 6-3 e 6-4.



A derrota frente ao sexto jogador mundial, que está a disputar pela primeira vez a competição que reúne os oito melhores tenistas da temporada, complica as contas do número dois mundial, que soma duas derrotas em outros tantos encontros na fase de 'round robin', no Grupo Verde.



'Rafa', que é último da 'poule', pode mesmo ficar já hoje 'eliminado' se o norueguês Casper Ruud vencer o norte-americano Taylor Fritz, com quem o espanhol perdeu na ronda inaugural do Grupo Verde, no encontro noturno da jornada.



Nadal, que nunca ganhou as Finals -- o único grande título que falta no seu palmarés -- e que somou por derrotas os três encontros que disputou após cair nos oitavos de final do Open dos Estados Unidos, 'entregou' o oitavo jogo do primeiro 'set', com uma série de erros, incluindo duas duplas faltas, depois de ter desperdiçado quatro 'break-points'.



Auger-Aliassime, que costuma 'tremer' nos momentos decisivos frente aos grandes nomes do ténis mundial, desta feita não vacilou, fechando o primeiro parcial logo de seguida, após 54 minutos de encontro.



No frente a frente entre os dois derrotados da primeira jornada do Grupo Verde, o canadiano, em grande forma nos meses finais da temporada -- ganhou três títulos consecutivos no pós-Open dos Estados Unidos --, esteve sempre mais 'dentro' do encontro do que Nadal, quebrando o serviço do espanhol no terceiro jogo do segundo 'set'.



O tenista de 22 anos 'agarrou' o 'break' e embalou para o triunfo, consumado com um 6-4, após uma hora e 58 minutos de encontro.