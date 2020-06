Auriol Dongmo bate recorde de Portugal no lançamento do peso

A atleta de 29 anos, nascida nos Camarões e que conta com nacionalidade portuguesa desde outubro de 2019, conseguiu bater o recorde nacional (18,82 metros atingidos no sábado) no segundo ensaio, com 18,90 metros, mas fez ainda melhor no sexto e último ensaio, com 19,27 metros.



Dongmo registou hoje as duas melhores marcas mundiais do ano (19,27 m e 18,90 m), batendo os registos das canadianas Brittany Crew (18,88m) e Sarah Miton (18,84 m), numa época atípica, marcada pela interrupção das competições devido à pandemia de covid-19.



A prova, intitulada ‘Guerra dos Sexos’, decorreu em Leiria e juntou quatro atletas masculinos e quatro femininos. No setor masculino, a melhor marca do dia foi do atleta do Benfica Tsanko Arnaudov, com 20,11 metros.



Dongmo foi autorizada pela World Athletics a competir por Portugal a partir de 26 de julho de 2020, informou em março a FPA.