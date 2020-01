Auriol Dongmo bate recorde nacional do lançamento do peso

A portuguesa Auriol Dongmo bateu sábado o recorde nacional de Portugal no lançamento do peso, com uma marca de 18,02 metros, nos distritais de Leiria de pista coberta, a decorrer em Pombal.



A atleta do Sporting, que se naturalizou portuguesa em outubro de 2019, depois de nascer nos Camarões, bateu a marca de Jéssica Inchude, ao ar livre (17,54 metros), bem como o de pista coberta, que durava desde 1998, de Teresa Machado (17,26).



Dongmo, de 29 anos, foi duas vezes medalha de ouro nos Jogos Africanos, ao serviço dos Camarões, e conquistou outros dois ouros em campeonatos de África, além de deter, também, o recorde nacional daquele país africano, com a marca de 18,37, registada em 2017 no Grande Prémio do Brasil.