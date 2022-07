Auriol Dongmo promete tentar repetir medalha de ouro nos Europeus

Em Leiria, onde disputou os Campeonatos Nacionais de Clubes pelo Sporting, a atleta garantiu estar num bom momento e sem problemas físicos, embora tenha admitido que precisa de ‘afinar’ a técnica.



“Preciso de trabalhar mais a minha técnica, que ainda tem alguns problemas, e, depois, espero ‘bombar’ [nos Europeus]. Já fiz ouro uma vez nos Europeus, posso fazer outra vez”, prometeu, lembrando a medalha de pista coberta conquistada em 2021 em Torun, na Polónia.



Hoje, a luso-camaronesa do Sporting venceu o peso nos Nacionais, mas assumiu estar num dia menos bom.



“Em termos de performance, não correu bem, mas o mais importante era dar os oito pontos ao clube. Isso está feito e estou feliz por isso”, disse no final do concurso, em que atirou 18,76 metros.



Auriol Dongmo reconheceu que, para si, a marca de hoje “é muito pouco”. “Mas a performance hoje contava pouco”, sublinhou, confessando ter “faltado a vontade”.



“Há dias assim”, disse, com um sorriso, antes de assumir que a motivação será diferente para os próximos desafios: “Antes dos Europeus, vou fazer a Liga de Diamante. Vou tentar ir lá, lançar o mais longe possível e ganhar. Nos Europeus também, vou lá tentar uma medalha. É uma competição diferente, com muitos adversários, muito fortes, e dá mais vontade para lutar”.