Auriol Dongmo quarta no peso do meeting de Torun

A olímpica portuguesa Auriol Dongmo foi quarta classificada no lançamento do peso do meeting de Torun, na Polónia, ao arremessar o engenho a 18,76 metros no seu melhor ensaio.

Na competição, oitava etapa do circuito mundial "indoor", Dongmo, campeã do mundo em pista coberta em 2022, ficou aquém dos 18,82 metros que tem como melhor marca pessoal em 2025, competindo no recinto em que foi campeã da Europa em 2021.



O concurso foi dominado pela norte-americana Chase Jackson, com 20,24 metros, e só outra atleta atirou acima dos 20 metros, a neerlandesa Jessica Schilder (20,01), com a canadiana Sarah Mitton no último lugar do pódio, com 19,69.



Em Torun, o destaque maior foi para a etíope Gudaf Tsegay, que registou a segunda melhor marca mundial de sempre debaixo de telha nos 1.500 metros.



Tsegay, atual campeã do mundo, parou o relógio ao fim de 3.53,92 minutos, a 83 centésimas do recorde do mundo, que já lhe pertence, os 3.53,09 fixados em fevereiro de 2021.



No salto em comprimento, o italiano Mattia Furlani, de 20 anos, conseguiu a melhor marca mundial do ano, 8,37 metros, ao bater o bicampeão olímpico grego Miltiadis Tentoglou (8,03), na antecâmara dos Europeus de pista coberta, em Apeldoorn, em março.