Austrália apura-se para as "meias" da Taça Davis

Com um triunfo para cada equipa nos singulares, acabou por ser o encontro de pares a decidir a eliminatória, com os australianos Matthew Ebden e Max Purcell a baterem os checos Jiri Lehecka e Adam Pavlasek, por 6-4 e 7-5.Duas vezes vencedores da Taça Davis, os checos entraram a vencer, com Tomas Machac (78.º do ranking mundial) a vencer Jordan Thompson (56.º), por 6-4 e 7-5.A equipa comandada por Lleyton Hewitt, antigo número um mundial, acabou por empatar, graças ao triunfo de Alex de Minaur (12.º da hierarquia ATP) sobre Jiri Lehecka (31.º), por 4-6, 7-6 (7-2) e 7-5.Lehecka chegou a estar a servir para fechar o encontro e a eliminatória no segundo set, mas acabou por permitir o "break" ao australiano.Nas meias-finais, a Austrália, que procura o primeiro título desde 2003, vai defrontar a Finlândia, que na terça-feira afastou o Canadá, que era o detentor do troféu.