Austrália diz que Djokovic não recebeu tratamento especial

As autoridades concederam-lhe uma isenção médica para defender o seu título do Australian Open.", disse o ministro dos Desportos em exercício do governo regional vitoriano, Jaala Pulford, numa conferência de imprensa em Melbourne.Pulford - aparecendo ao lado do chefe executivo da Tennis Australia Craig Tiley - admitiu que a decisão "" residentes de Melbourne, a cidade com mais dias sob estrito isolamento durante a pandemia, e o resto do país onde foram postas em prática medidas duras para enfrentar a pandemia.Anteriormente, o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, e outros funcionários tinham declarado que todos os jogadores de ténis e membros da equipa que participavam no torneio deveriam ter a vacinação completa.No entanto, as diretrizes do governo preveem exceções temporárias à entrada no país para pessoas que tenham "uma condição médica grave", não possam ser vacinadas porque contraíram covid-19 nos seis meses anteriores ou tiveram uma reação adversa ao medicamento, entre outras.Stephen Parnis, antigo vice-presidente da Associação Médica Australiana, disse no Twitter na terça-feira que".

O médico acrescentou que "não importa o quão bom jogador de ténis você é. Se ele se recusar a ser vacinado, não lhe deve ser permitida a entrada" no torneio, que tem lugar em Melbourne de 17 a 30 de janeiro.