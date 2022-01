Austrália e Sérvia discutem visto de Djokovic

O drama da deportação bipolarizou as opiniões e suscitou um forte apoio no país do número um do ténis mundial, 20 vezes vencedor de torneios de Grand Slam, e que quer disputar o Open da Austrália.





O primeiro-ministro Scott Morrison e a sua homóloga sérvia, Ana Brnabić concordaram, numa conversa telefónica, em manter-se em contacto sobre o controverso visto, disse o gabinete de Morrison.





"O primeiro-ministro explicou a nossa política de fronteiras não discriminatória e o seu papel na proteção da Austrália durante a pandemia da covid-19", informou o gabinete de Morrison em comunicado. "Ambos concordaram em permanecer em contacto sobre a questão", acrescentou.





Brnabić pediu a Morrison para assegurar que a estrela do ténis fosse tratada com dignidade, informou a Rádio Televisão Pública da Sérvia.





"O primeiro-ministro (sérvio) enfatizou especialmente a importância das condições de treino e preparação física para a próxima competição, considerando que Novak Djokovic não foi autorizado a treinar nos dias anteriores, e que o torneio em Melbourne começa este fim de semana", noticiou a RTS.





Djokovoc esteve num campo de ténis de Melbourne a treinar poucas horas após a sua vitória judicial.





"Estou satisfeito e grato por o juiz ter anulado o cancelamento do meu visto. Apesar de tudo o que aconteceu, quero ficar e tentar competir no Open da Austrália. Mantenho-me concentrado nisso", publicou Djokovic na rede social Twitter esta madrugada.

Contudo, o ministro da imigração australiano, Alex Hawke, está a considerar exercer o seu poder para deportar a estrela do ténis ao abrigo de uma legislação separada.