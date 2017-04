Australiano Richie Porte conquista Volta a Romandia

Lusa 30 Abr, 2017, 19:30 | Outras Modalidades

Depois do avanço conseguido por Porte e pelo britânico Simon Yates (Orica), na véspera, na 'etapa rainha', a luta estava reservado aos dois no 'crono' de 18 quilómetros, com o australiano a ter 19 segundos para recuperar.



Yates até esteve bem e foi décimo do dia, só que Porte atacou forte na primeira metade da etapa - a tirada começava com uma subida e depois uma segunda parte a descer - e recuperou rapidamente a desvantagem.



No ponto de controlo dos 6,5 quilómetros, na fase de escalada, Porte já tinha recuperado 34 segundos e era o virtual camisola amarela.



Não deu para ganhar hoje, mas o antigo campeão australiano de contrarrelógio foi um claro segundo, a oito segundos de Roglic.



O esloveno gastou 24.58 minutos, deixando Porte a oito segundos e a 34 três ciclistas - o norte-americano Tejay van Gardenen (BMC), o espanhol Jon Izaguirre (Bahrain-Merida) e o italiano Fabio Felline (Trek).



Na geral individual, Porte fechou com 21 segundos sobre o jovem britânico e 26 sobre Roglic, que ainda conseguiu fechar o pódio final.



Quem passou pela corrida sem forçar a nota foi o britânico Chris Froome, vencedor do Tour no ano passado. O chefe-de-fila da Sky limitou-se a ser nono no 'crono' e 18.º na listagem final.



José Gonçalves (Katusha) conseguiu um tempo interessante, sendo 28.º a 1.26 do primeiro. Fechou a Volta a Romandia em 28.º, a 2.36 de Porte.



Quanto a André Cardoso (Trek), foi 110.º no 'crono', a 3.32. No final dos seis dias de corrida, foi 56.º, a 7.57.