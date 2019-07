Avaria atrasa Paulo Gonçalves no rali Rota da Seda

Lusa Comentários 12 Jul, 2019, 18:16 | Outras Modalidades

No decorrer da sexta etapa, entre Mandalgovi e Dalanzadgad, com 408 quilómetros cronometrados, o piloto português não conseguiu chegar ao acampamento.



No entanto, de acordo com o regulamento, poderá continuar em prova, mas com uma penalização de 28:55.00 horas.



"Fisicamente está tudo bem, mas sofri um problema mecânico. Não terminámos a nossa passagem pela Mongólia como esperávamos. É um contratempo de corrida que pode acontecer", disse, em declarações à agência Lusa.



No sábado, os pilotos não cumprem qualquer especial cronometrada, seguindo para a China, numa ligação de 550 quilómetros até Bayinbaolige.



A prova é retomada domingo, com 326 quilómetros ao cronómetro entre Bayinbaolige e Alashan.



"Tenho mais três etapas onde vou lutar pelos melhores lugares possíveis até ao final e desfrutar do que falta do rali no deserto de Góbi, na China", concluiu Paulo Gonçalves.



O vencedor da tirada de hoje foi o seu companheiro de equipa, o espanhol Oriol Mena (Hero), que subiu ao segundo lugar, a 21.10 minutos do líder, o britânico Sam Sunderland (KTM).