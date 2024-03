Axel Laurance vence quinta etapa da Volta à Catalunha

O promissor francês, de 22 anos, impôs-se no final dos 167,3 quilómetros entre Altafulla e Viladecans, batendo ao sprint o neerlandês Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) e o compatriota Bryan Coquard (Cofidis), respetivamente segundo e terceiro.



Com as mesmas 3:36.05 horas do vencedor cortou a meta Tadej Pogacar, que manteve a liderança da geral, na qual João Almeida segurou o 10.º lugar.



Numa jornada calma para os homens da geral, o português da UAE Emirates também chegou integrado no grupo da frente, cortando a meta com o mesmo tempo de Laurance.



Assim, Pogacar lidera com 2.27 minutos sobre o espanhol Mikel Landa (Soudal Quick-Step), que é segundo, com o russo Aleksandr Vlasov (BORA-hansgrohe) em terceiro, a 2.55.



Almeida continua a fechar o ‘top 10’, a 3.52, após uma jornada em que a única alteração entre os 10 primeiros foi protagonizada por Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), que foi bonificar para ultrapassar Wout Poels (Bahrain Victorious) e subir a sétimo.



No sábado, a sexta etapa é o último verdadeiro teste à liderança de Pogacar, já que os 154,7 quilómetros entre Berga e Queralt incluem uma subida de categoria especial e duas de primeira, a última das quais a coincidir com a meta.