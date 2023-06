Ayuso vence contrarrelógio mas Skjelmose segura triunfo final na Volta à Suíça

Numa edição marcada pela morte do suíço Gino Mäder, após uma queda na quinta etapa, Skjelmose, de 22 anos, conquistou a sua primeira prova por etapas no WorldTour, depois de já ter vencido a Volta ao Luxemburgo, de um escalão inferior.



O jovem dinamarquês terminou com nove segundos de avanço sobre Ayuso e 45 sobre o belga Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), campeão do mundo de fundo.



Ayuso, que conseguiu as suas duas primeiras vitórias em etapas de provas do WorldTour na Volta à Suíça, venceu o contrarrelógio de 25,7 quilómetros, entre St. Gallen a Abtwil, em 32.25 minutos.



Evenepoel, campeão belga da especialidade, foi segundo, a oito segundos, com Skjelmose, que tinha feito uma má primeira parte do 'crono', a terminar na terceira posição, a nove.