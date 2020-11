Badminton. Dois portugueses nos "quartos" nas Caldas

Atilano, 136.º do "ranking" mundial, começou por eliminar o italiano Fabio Caponio (21-12 e 21-13) e depois bateu o espanhol Carlos Piris (22-20, 15-21 e 21-17), que já tinha sido "carrasco" do luso João Chang.



Este é o único representante português nos "quartos", uma vez que também Daniel Mendes, Duarte Nuno Anjo e Bruno Carvalho caíram na primeira ronda do quadro principal.Na próxima fase, Atilano vai medir forças com o 37.º do "ranking", e primeiro cabeça de série do torneio, o francês Brice Leverdez.No quadro feminino,Beatriz Roberto, Joana Lopes, Catarina Marques, Sofia Setim, Cláudia Lourenço, Joana Oliveira, Mariana Paiva e Catarina Cristina caíram na primeira ronda, enquanto Catarina Martins e Adriana Gonçalves, como Pardilho, foram eliminadas na segunda ronda.Sónia e Adriana Gonçalves estão também nos quartos de final do torneio de pares femininos, como primeiras cabeças de série, e vão defrontar as escocesas Eleanor O'Donnell e Sarah Sidebottom, com as restantes duplas lusas já eliminadas.Daniel Mendes e Rui Tremoceiro são os resistentes no quadro de pares masculinos, e este sábado defrontam os italianos Enrico Baroni e Giovanni Toti nos quartos de final, a que não conseguiram aceder sete outras duplas lusas.