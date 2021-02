Ballerini vence Omloop Het Nieuwsblad, primeira grande clássica do ano

Para dar a quinta vitória da temporada à sua equipa, Ballerini impôs claramente nos metros finais e terminou em 4:43.03 horas os 200,5 quilómetros entre Gent e Ninove.



Num raro sprint na prova belga - o último tinha sido em 2009 -, o italiano bateu o britânico Jake Stewart (Groupama-FDJ) e o belga Sep Vanmarcke (Israel Start-Up Nation).



Com 45 ciclistas a terminarem com o mesmo tempo do vencedor, esta foi a chegada com um pelotão tão vasto desde 1992, numa altura em que chegaram 91 corredores no grupo da frente.



Na sua primeira prova no circuito World Tour, André Carvalho, que se mudou este ano para a Cofidis, terminou na 77.ª posição, a 3.07 minutos de Ballerini.