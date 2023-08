Barbara Timo eliminada ao segundo combate no Masters da Hungria de judo

A judoca Bárbara Timo foi hoje eliminada ao segundo combate da categoria de -63 kg do Masters da Hungria, no qual o sétimo lugar de Catarina Costa e Telma Monteiro permanecem como os melhores resultados da representação portuguesa.

Bárbara Timo impôs-se na ronda de abertura à neerlandesa Joanne van Lieshout, por ‘ippon’, mas foi depois batida, pelo mesmo método, pela francesa Clarisse Agbegnenou, que vai disputar o combate para a conquista da medalha de bronze.



A judoca natural do Rio de Janeiro foi a única portuguesa que competiu hoje no Masters da Hungria, depois de na sexta-feira Catarina Costa e Telma Monteiro terem obtido a melhor classificação, até ao momento, nas categorias de -48 kg e de -57 kg, respetivamente.



A prova termina no domingo, em Budapeste, e a participação lusa fica concluída com a entrada em ação de Rochele Nunes, na categoria de +78 kg, e de Jorge Fonseca, na de -100 kg.