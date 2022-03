Barcelona recebe Taça América de vela em 2024

A oficialização chegará mais tarde pelo Royal New Zealand Yacht Squadron, o clube que detém a 'Auld Mug', troféu que simboliza a conquista da mais importante prova de vela do mundo.



O terceiro evento mais visto pela televisão, atrás dos Jogos Olímpicos e do Mundial de futebol, supõe um impacto económico próximo dos mil milhões de euros.



Os neozelandeses venceram a 'America's Cup' em 2017, derrotando os incumbentes anteriores, os norte-americanos do Golden Gate, e defenderam-na em 2021, ante os italianos Circolo della Vela Sicília.



A equipa que vai desafiar o 'Squadron' ainda não é conhecida, mas a prova contempla outras classes para além da clássica, além de provas para jovens e outros eventos paralelos.