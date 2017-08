Baremita Rose Chelimo vence maratona, Filomena Costa 28ª

Lusa 06 Ago, 2017, 16:53 | Outras Modalidades

Rose Chelimo, oitava no Rio2016, cumpriu os 42,195 quilómetros em 02:27.11 horas, naquele que foi o seu melhor registo do ano, deixando a sete segundos Kiplagat, campeã do mundo em 2011 e 2013, e Cragg.



A etíope Mare Dibaba, campeã do mundo em 2015 e medalha de bronze no Rio2016, não foi além do oitavo lugar, a 01.38 minutos de Chelimo.



A portuguesa Filomena Costa concluiu a maratona em 02:36.42, no 28.º lugar, enquanto Catarina Ribeiro, que liderava aos 10 quilómetros, desistiu antes dos 20 quilómetros.