Barty e Kenin em frente no Open da Austrália

A número um mundial, Ashleigh Barty, assegurou hoje o triunfo na ronda inaugural do Open da Austrália, primeiro torneio do Grand Slam de ténis, ao derrotar Danka Kovinic, do Montenegro, em dois rápidos ‘sets’.A jogar na Rod Laver Arena, a australiana e semifinalista em Melbourne Park há um ano apenas precisou de 44 minutos em ‘court’ para levar de vencida Kovinic, número 82 do ‘ranking’ WTA, por duplo 6-0.Consumada a vitória, Ashleigh Barty, campeã de Roland Garros em 2019, vai defrontar na segunda jornada a vencedora do encontro entre a espanhola Sara Sorribes Tormo (64.ª WTA) e a compatriota Daria Gavrilova, que recebeu um ‘wild card’ para jogar o quadro principal do torneio.A tenista Sofia Kenin também garantiu a passagem à segunda ronda do torneio, que venceu no ano passado, ao derrotar a australiana Madison Inglis (133.ª do mundo) por 7-5 e 6-4.A norte-americana de 22 anos, 4.ª no 'ranking' mundial, vai enfrentar Anastasija Sevastova (53.ª) ou Kaia Kanepi (65.ª)."O primeiro 'round', foi obviamente de nervosismo para mim", disse Kenin, que no ano passado garantiu o seu primeiro grande título no Open de França.

"Não fiquei muito satisfeita com a forma como joguei", mas "uma vitória é uma vitória", salientou.





(Com Lusa)