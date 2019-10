Barty lidera no fim do ano apesar de derrota frente a Bertens nas WTA Finals

Bertens, 10.ª da hierarquia, impôs-se por 3-6, 6-3 e 6-4, em duas horas e 10 minutos, no seu segundo jogo no ‘grupo vermelho’, depois do triunfo frente à suíça Belinda Bencic, sétima da hierarquia, no domingo.



Este foi o primeiro triunfo da holandesa frente à australiana, em cinco jogos.



Apesar da derrota, Barty assegurou que vai terminar 2019 no topo da hierarquia, tornando-se na primeira australiana a consegui-lo.



Só Karolina Pliskova e Osaka poderiam destronar Barty, necessitando de conquistar o torneio e vencer todos os jogos, mas a japonesa desistiu devido a lesão e a checa perdeu frente à ucraniana Elena Svitolina, na sua estreia no ‘grupo roxo’.