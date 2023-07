Base norte-americano Anthony Barber é reforço do FC Porto

O base norte-americano Anthony Barber, de 28 anos, é o segundo reforço para o basquetebol do FC Porto, com o jogador a juntar-se ao plantel depois do anúncio da contratação do compatriota Phil Fayne.

"Base de 28 anos tem no currículo uma passagem pela NBA (Atlanta Hawks). Depois de Phil Fayne, Anthony Barber é o segundo reforço da equipa de basquetebol para a temporada que se avizinha", informaram hoje os 'dragões'.



O jogador, formado na Universidade da Carolina do Norte, tem várias passagens pela G League, liga de desenvolvimento da NBA, mas, na Liga norte-americana, chegou a fazer alguns jogos pelos Atlanta Hawks.



Na última época, o base, de 1,88 metros e 86 kg, esteve nos ucranianos do Budivelnik, pelos quais marcou 24 pontos contra o FC Porto em jogo da pré-temporada.



O FC Porto procura voltar aos títulos no basquetebol e quando o campeonato lhe escapa há sete épocas, desde 2015/16, com três títulos do Benfica, dois da Oliveirense e um do Sporting, tendo a temporada de 2019/20 sido cancelada devido à covid-19.