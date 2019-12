Basquetebol. Benfica vence no arranque da segunda fase da Taça da Europa

Os encarnados, que ao intervalo venciam já por 42-33, fecham assim a primeira jornada na frente do grupo com dois pontos, os mesmos que o segundo, os dinamarqueses do Bakken Bears, que venceram na receção aos alemães do Bayreuth por 110-92.





O "cinco" da Luz foi superior nas quatro partes do jogo fazendo da organização coletiva a sua principal arma.





Eric Coleman e DAmian Hollis, cada um com 18 pontos, foram os melhores marcadores da equipa.





No final da partida o técnico dos encarnados, Carlos Lisboa, justificou a vitória com o facto da equipa ter defendido bem e ter conseguido travar os pontos fortes do adversário.







Na próxima jornada o Benfica desloca-se à Alemanha para defrontar o Bayreuth, no próximo dia 18 de dezembro.