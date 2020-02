Basquetebol. Bucks a equipa mais rápida a apurar-se para os "play-offs" da NBA

Os Bucks superaram o recorde de precocidade estabelecido pelos Golden State Warriors em 2016 e reeditado em 2017 pela mesma equipa, que se apurou para as rondas a eliminar da NBA após 58 partidas da fase regular, composta por um total de 82 encontros.



Com um total de 48 vitórias e oito derrotas (85,7%), a formação de Milwaukee, líder destacada da Conferência Este, já não poderá baixar do oitavo lugar -- o último que dá acesso aos "play-offs" -, na sequência do desaire sofrido pelos Wizards, nonos colocados, frente aos Chicago Bulls, por 126-117.



Os Bucks sagraram-se apenas uma vez campeões na NBA, em 1971, numa equipa que integrava Kareem Abdul Jabbar e Oscar Robertson, dois dos melhores jogadores da história da modalidade, tendo ainda perdido a final de 1974, frente aos Boston Celtics.