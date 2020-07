Basquetebol com Benfica-FC Porto à sexta jornada, Oliveirense começa em Ovar

Segundo o calendário publicado no sítio da federação, a retoma competitiva da I Divisão, após a temporada 2019/20 ter sido cancelada devido à pandemia de covid-19, faz-se em 10 de outubro.



Na ronda inaugural, o Benfica visita o CAB Madeira, o Sporting vai ao Galitos e o FC Porto desloca-se ao recinto da Académica de Coimbra ou do CD Póvoa, que a 4 e 6 de setembro disputam a eliminatória de acesso.



A Oliveirense, que tem somente dois títulos no seu currículo, visita o Dragão à nona jornada, a Luz à 11.ª e Alvalade à 13.ª



O dérbi de Lisboa chega na 10.ª ronda com o Sporting-Benfica, detentores de oito e 27 títulos, respetivamente.



O FC Porto, com 12 cetros, o último dos quais em 2016, joga a oitava jornada em casa dos ‘leões’, cujo derradeiro êxito remonta há quase 40 anos, 1982, mas lideravam o campeonato quando a temporada 2019/20 foi cancelada.



A competição desenrola-se com 14 equipas.