Basquetebol. Oliveirense surpreende Benfica

Graças à eficácia nos lançamentos de três pontos a Oliveirense colocou-se na frente e, aos cinco minutos, vencia por 6-9.





A seis minutos do fim, seis pontos separavam os dois conjuntos (62-68), e a três do final registava-se um empate 69-69.





No segundo final da partida (73-71), a Oliveirense concretizou um triplo, impondo ao Benfica o desaire, por 73-74.



As duas equipas voltam a encontrar-se às 19h00 de sexta-feira, 13 de outubro, no Pavilhão Fidelidade, em jogo da 1.ª jornada do Grupo A da Taça Hugo dos Santos.













Os encarnados chegaram a igualar a 15-15, passando, depois, para o comando do marcador (17-15).No final do 1.º quarto, a equipa de Norberto Alves vencia por 20-17, destacando-se Aaron Broussard e Ivan Almeida, com 5 e 4 pontos marcados, respetivamente.Desinspirados e ineficazes nos lançamentos livres os encarnados perdiam por 35-44 ao intervalo.Com o decorrer do tempo as "águias" correram sempre atrás no marcador e chegaram ao último quarto em inferioridade por 49-63.Aguerridos na defesa, aproveitando todas as oportunidades no ataque rápido – com destaque para José Silva, certeiro nos tiros de três pontos –, os comandados por Norberto Alves reduziram para 57-65 nos instantes iniciais do último periodo.