Basquetebol. Seleção inicia frente à Albânia caminhada para o Mundial2023

Esta é a segunda vez que o “cinco” das quinas corre por um lugar num Mundial.

Consciente da dificuldade deste trajeto, o selecionador Mário Gomes abriu as portas à nova geração sem excluir quem quer que seja de futuras convocatórias.





O treinador nacional falou do presente e do futuro da representação nacional: "Esta convocatória, bem como as futuras, tem em consideração o presente, mas também a necessária reconstrução da Seleção Nacional, em função do objetivo prioritário de apuramento para a fase final do EuroBasket 2025. Esse objetivo, orientador das decisões a tomar, foi estabelecido em conjunto pela equipa técnica nacional, presidente e direção da FPB, no âmbito da sintonia que existe desde que iniciei funções".



Rafael Lisboa, Vlad Voytso e Francisco Amarante, campeões europeus de sub-20 (Divisão B), podem estrear-se.

O encontro terá transmissão em direto na RTP 2.