Basquetebol. Sporting e FC Porto perdem na Taça Europa

Em Bilbau, os "dragões" lutaram muito, chegaram a liderar em várias ocasiões e forçaram prolongamento, para perderem por 90-86, enquanto o Sporting caiu na Turquia, por 99-87, perante o muito forte Bahcesehir College.



No País Basco, o FC Porto mostrou mais uma vez que tem tudo para continuar na prova, a par do Bilbau Basket, já apurado como um dos dois primeiros do Grupo K.



O jogo decisivo será a receção ao BG Gottingen, da Alemanha, que nesta jornada venceu o Balkan Botevgrad, na Bulgária, por 101-75.



A uma jornada do fim, o Bilbau Basket tem nove pontos, FC Porto e BC Gottingen oito cada.



Em último lugar, com cinco pontos, fruto de cinco derrotas, o conjunto búlgaro já não vai escapar à posição.



"Leões" não resistiram



O Grupo L tem o Sporting em posição semelhante ao "dragão", com uma "finalíssima" para jogar contra o Legia Varsóvia, em Lisboa, obrigado a ganhar e a anular uma desvantagem direta de nove golos para anular.



Lidera a equipa turca, já apurada, com 10 pontos, e o Legia é segundo, com oito pontos, após claros 101-77 na Lituânia, sobre o CBET Jonava.



O Sporting segue em terceiro, sete pontos, e o CBET Jonava tem somente cinco.



Na Turquia, Ahmet Yilmaz e Axel Bouteille chegaram aos 19 pontos, cada, para a equipa da casa, enquanto o melhor "leão" foi o canadiano Eddie Ekyor, com 23 pontos, mais dois do que o norte-americano Mike Moore.