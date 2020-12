Basquetebol. Travante Williams brilha no dérbi Sporting-Benfica

O Sporting arrancou melhor no primeiro período e rapidamente cavou uma diferença importante para as "águias", chegando com facilidade aos 6-0.

Seguiram-se minutos de dificuldade para ambos os ataques, com muitos lançamentos falhados, mas, perto do final do primeiro período, o Benfica aproximou-se dos "leões', ficando apenas a dois pontos da equipa de Luís Magalhães."





O encurtar de distâncias provocou nova reação da formação leonina e, ao concretizar dois lances consecutivos,O Benfica corrigiu o desacerto ofensivo e dominou por completo o segundo período. O empate chegou a meio desse período, com Cameron Jackson a fazer o 15-15, e a vantagem a dois minutos do final (22-23).Até ao final da primeira parte, José Silva e Betinho Gomes, com dois triplos, colocaram aO intervalo fez bem às duas equipas e isso viu-se na melhoria do basquetebol praticado, com mais aproveitamento na hora do lançamento de parte a parte. Destacaram-se nesta faseO marcador voltou a parar perto do final do terceiro período, mas retomou no fecho do terceiro período, novamente com Travante Williams a destacar-se nos lançamentos triplos e a resolver as muitas hesitações dos colegas. Mesmo assim,segurou a vantagem trazida do intervalo e, apesar de perder o terceiro parcial (22-17),Os "leões" voltaram à liderança no marcador com seis minutos para jogar e não mais voltaram a largá-la, com o Benfica a falhar lançamento atrás de lançamento, e