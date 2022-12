Basquetebolista Brittney Griner regressa aos Estados Unidos após troca de prisioneiros

Numa medida autorizada pela administração do presidente Joe Biden, para ter o regresso da atleta de 32 anos, os Estados Unidos ‘devolveram’ à Rússia Viktor Bout, um conhecido traficante de armas, que estava a cumprir uma pena de 25 anos de prisão em solo norte-americano.



Griner, que venceu duas medalhas de ouro olímpicas com os Estados Unidos, foi detida no aeroporto de Moscovo em fevereiro por alegada posse de droga e, em agosto, foi sentenciada a nove anos e meio de prisão.



A jogadora dos Phoenix Mercury durante a pausa da Liga norte-americana feminina de basquetebol (WNBA) representava, desde 2014, o UMMC Ekaterinburg.



Os Estados Unidos conseguiram o regresso de Griner após vários meses de negociações com o governo liderado por Vladimir Putin, numa altura em que as relações entre os dois países estão ainda mais tensas e deterioradas por causa da invasão da Rússia à Ucrânia.



O caso dividiu a oposição pública nos Estados Unidos, sobretudo devido à possível libertação de Viktor Bout, um ex-coronel do exército russo, dado como culpado de vender milhões de dólares em armas em solo norte-americano, que seriam utilizadas para atacar o país.